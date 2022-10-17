Депутат Мособлдумы Маликов посоветовал сфокусироваться на IT‑безопасности

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В России необходимо сделать упор на IT-безопасность всех структур, а также развивать соответствующие классы в школах и факультеты в вузах. Такое мнение высказал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

Он напомнил, что после 24 февраля сайты федеральных и региональных российских ведомств, средств массовой информации поверглись серьезным кибератакам.

В связи с этим, по его мнению, необходимо сделать упор на IT-безопасность всех российских структур. Необходимо развивать IT-классы в школах, IT-факультеты в высших учебных заведения, чтобы выпускать квалифицированных специалистов для работы в этом сфере.

Маликов отметил, что в Московской области доступно около сорока программ подготовки специалистов IT-сферы, передает РИАМО.

До этого директор ООО «Центр КиберБезопасности» Вячеслав Демин назвал самые уязвимые мобильные приложения. Самые чувствительные разрешения для приложений — дающие права администратора. Таким образом владелец смартфона предоставляет приложению доступ к своему устройству, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее эксперт Денис Кусков рассказал, как определить прослушку через телефон.