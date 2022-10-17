Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Мособлдумы Маликов посоветовал сфокусироваться на IT‑безопасности

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Мособлдумы Маликов посоветовал сфокусироваться на IT‑безопасности
Фото: depositphotos

В России необходимо сделать упор на IT-безопасность всех структур, а также развивать соответствующие классы в школах и факультеты в вузах. Такое мнение высказал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

Он напомнил, что после 24 февраля сайты федеральных и региональных российских ведомств, средств массовой информации поверглись серьезным кибератакам.

В связи с этим, по его мнению, необходимо сделать упор на IT-безопасность всех российских структур. Необходимо развивать IT-классы в школах, IT-факультеты в высших учебных заведения, чтобы выпускать квалифицированных специалистов для работы в этом сфере.

Маликов отметил, что в Московской области доступно около сорока программ подготовки специалистов IT-сферы, передает РИАМО.

До этого директор ООО «Центр КиберБезопасности» Вячеслав Демин назвал самые уязвимые мобильные приложения. Самые чувствительные разрешения для приложений — дающие права администратора. Таким образом владелец смартфона предоставляет приложению доступ к своему устройству, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее эксперт Денис Кусков рассказал, как определить прослушку через телефон.

Депутаты хакерские атаки Кибербезопасность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте