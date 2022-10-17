Ефимов: Город сдаст в аренду два объекта культурного наследия в центре Москвы

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На городские торги выставлено два объекта культурного наследия в Центральном административном округе Москвы. Об этом в субботу, 15 октября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что победителям аукционов предстоит в течение пяти лет отреставрировать и восстановить здания, после чего они смогут перейти на льготную ставку аренды, которая составляет один рубль за один квадратный метр в год. По словам Ефимова, данная программа льготной аренды действует в Москве с 2012 года.

За десять лет было реализовано 34 объекта культурного наследия, арендаторы 20 из них уже завершили реставрационные работы и перешли на льготную ставку.

— Сейчас на торги выставлены два исторических здания в районах Красносельский и Арбат. Объекты имеют свободное назначение, после завершения работы по реставрации арендаторы смогут открыть в них офис, кафе или магазин, — подчеркнул представитель мэрии.

Наружная часть и планировка объектов должны быть сохранены и восстановлены с учетом их исторического облика. Победители торгов заключат договор с городским правительством на 49 лет. Известно, что прием заявок на участие в торгах принимается до 18 ноября.

Первый лот площадью более 600 квадратных метров расположен по адресу Просвирин переулок, дом 5. Второй же объект, выставленный на торги, предлагается в Большом Афанасьевском переулке, дом 27. Площадь лота — 411 «квадратов».

— В последние годы половина объектов культурного наследия в Москве реставрируется за частные средства. В восстановлении памятников инвесторами важную роль играет программа «1 рубль за 1 квадратный метр в год». Все этапы реставрации проводятся под нашим контролем, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

До этого сообщалось, что за прошедшие девять месяцев 2022 года правительство Москвы оформило в собственность 421 заброшенное здание и 64 бесхозяйных объекта инфраструктуры.