Автоэксперт Мартыненко дал советы по выбору зимней резины

Фото: pixabay.com

При выборе зимней резины отталкиваться нужно от вашего бюджета. Такой совет дал автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

По его словам, главное, что нужно проверить, — зимняя резина должна быть как можно свежее.

— Она не должна долго лежать на складах — она должна быть очень мягкая. На боковой стороне шины указываются год и неделя ее производства, — сказал он в комментарии «Радио 1».

Эксперт добавил, что всесезонные шины подходят жителям столицы, но они не подойдут тем, кто постоянно перемещается на машине по территории страны.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев предупредил россиян о возможном подорожании стоимости шин в этом году. Он посоветовал позаботиться о подготовке машины к зиме заранее, передает издание argumenti.ru.

До этого автоэксперт Владимир Бахарев объяснил «Вечерней Москве», что делать при отказе тормозов. Он отметил, что сами по себе тормоза не отказывают.