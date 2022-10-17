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Певица Джойс Симс скончалась в возрасте 63 лет

Елена Самойлова
Общество
Певица Джойс Симс скончалась в возрасте 63 лет
Фото: Youtube / Ignazio Deddu

Скончалась исполнительница хита Come into my life Джойс Симс. Об этом сообщило издание Deadline в понедельник, 17 октября.

Певица умерла в возрасте 63 лет, при этом причина смерти не разглашается. Как отмечается, этим летом Джойс выступала в рамах тура по Великобритании, а в конце года планировала выпустить новый альбом.

Первым хитом исполнительницы стала баллада All and All, однако знаменитость ей принесла песня Come into my life. Затем на счету Джойс появилось еще множество популярных песен, среди которых Lifetime love, Walk away и Looking for a love. Кроме того, фрагменты из ее композиций использовали в своих треках Снуп Догг, Энджи Стоун и Рэнди Кроуфорд.

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