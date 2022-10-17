Андрей Бочкарев: В московский сервис «Убер» для строительной техники поступило свыше двух тысяч заказов

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За пять месяцев работы сервиса для специальной и строительной техники «Убер» на платформе Rukki Pro разместили около двух тысяч заказов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 17 октября.

— Сегодня эта техника активно применяется при строительстве ряда социальных объектов, к примеру, объектов Международного медкластера Сколково, нескольких исторических объектов в центре Москвы, а также трассы М12 «Москва — Казань, — отметил он.

На сегодняшний день в системе зарегистрировано около семи тысяч единиц специализированной и строительной техники и свыше двух тысяч заказчиков, а ежедневно «Убер» получает и обрабатывает свыше 40 тысяч заказов.

По словам основателя и директора компании-разработчика Игоря Зенина, благодаря сервису можно заказать любую спецтехнику и виды строительных работ на ней. Кроме того, он исключает лишних посредников, которые увеличивают стоимость аренды.

До этого Бочкарев сообщил, что расположенные в зоне влияния Большой кольцевой линии метро территории после запуска движения получат дополнительный стимул развития.