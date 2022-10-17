Андрей Бочкарев: Запуск БКЛ стимулирует развитие прилегающих территорий

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Расположенные в зоне влияния Большой кольцевой линии (БКЛ) метро территории после запуска движения получат дополнительный стимул развития. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 17 октября.

— Запуск новой транспортной системы — Большой кольцевой линии — имеет колоссальное значение для градостроительного развития Москвы. Новое кольцо стимулирует рост тех районов столицы, которые расположены в зоне влияния БКЛ, послужит мощнейшим фактором развития этих территорий и повышения их градостроительного потенциала, — рассказал он.

По словам Бочкарева, на данный момент в столице уже утвердили проекты планировки территорий и оформили градостроительные планы земельных участков общей площадью около 1900 гектаров. При этом на каждое вложение столица получает и новые рабочие места, и налоги в бюджет, и комплексное развитие территорий.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что маршрут БКЛ учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство БКЛ уже подходит к концу. По его словам, на Большой кольцевой линии будут работать сразу три депо, в том числе строящееся «Аминьевское». Оно станет одним из крупнейших в Москве и создаст порядка тысячи новых рабочих мест.