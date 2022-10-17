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Добровольцы из Нижегородской области погибли в результате теракта под Белгородом

Лейла Алиева
Происшествия
Добровольцы из Нижегородской области погибли в результате теракта под Белгородом
Фото: Pixabay

Во время теракта на полигоне под Белгородом среди погибших были жители Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в понедельник, 17 октября.

По его словам, мужчины решили уйти на службу добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем семьям всю необходимую помощь, — отметил он.

Также для родственников погибших уже организовано психологическое сопровождение, написал Никитин в своем Telegram-канале.

Двое граждан одной из республик СНГ устроили теракт на военном полигоне под Белгородом в субботу, 15 октября. По информации Минобороны РФ, мужчины начали обстреливать личный состав подразделения в ходе подготовки добровольцев.

В результате инцидента злоумышленники были ликвидированы ответным огнем. Известно, что на месте происшествия работали представители правоохранительных органов. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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