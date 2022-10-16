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СК возбудил уголовное дело по факту теракта на полигоне в Белгородской области

Георгий Соланович
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту теракта на полигоне в Белгородской области
Фото: gov.spb.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта на военном полигоне в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 16 октября.

— Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело. <...> Военными следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Двумя гражданами одной из стран СНГ был совершен теракт на полигоне в Белгородской области во время специальной военной подготовки добровольцев перед отправкой на передовую специальной военной операции на Украине. 11 человек погибли, еще 15 — ранены.

Мужчины, по информации Минобороны РФ, начали обстреливать личный состав подразделения в ходе подготовки добровольцев. В результате инцидента злоумышленники были ликвидированы ответным огнем. Известно, что на месте происшествия работали представители правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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