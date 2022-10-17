Аналитик рассказал о возможностях выпуска беспилотников в России

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Россия практически полностью оснащена компонентами для производства беспилотников, а также научилась добывать компонентную базу. Об этом рассказал гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

Эксперт пояснил, что относительно микроэлектроники вопрос пока решается при помощи имеющихся запасов, но нужно налаживать производство. Он добавил, что есть проблемы с производством двигателей внутреннего сгорания для небольших беспилотников или легкой авиации, поскольку сертифицированных моторов российского производства в настоящее время нет. При этом эксперт отметил, что российские заводы начали выпускать электродвигатели различного диапазона — от стоваттных до киловаттных.

— Нет сложностей с композитами, мы ими обеспечены и умеем с ними работать. Все остальное мы умеем производить самостоятельно, — уточнил Бабинцев в комментарии НСН.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 октября проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии по выпуску беспилотников. Он отметил, что России предстоит наладить производство беспилотников различного типа, передает «Царьград».

Ранее регионы РФ получили право закупать товары двойного назначения, в том числе беспилотники, за счет бюджетов.