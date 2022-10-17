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Приметы и советы

Собянин назвал приоритетным направлением заботу о семьях мобилизованных

Евгений Белоусов
Город
Собянин назвал приоритетным направлением заботу о семьях мобилизованных
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Правительство Москвы продолжит оказывать помощь семьям попавших под частичную мобилизацию горожан. Это все еще остается приоритетным направлением городской политики. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва будет заботиться о ваших семьях и близких. Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении, — заявил он.

По словам мэра, мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Об этом Собянин написал в личном блоге.

Сергей Собянин объявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве. Он уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00.

Мэр Москвы подчеркнул, что посещение военкомата в столице по мобилизационным повесткам больше не требуется.

В столице заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Также московское руководство оказывает поддержку представителям организаций и предпринимателям. Они могут обратиться с вопросами по поводу повесток сотрудникам по специальному телефону. Обращения работодателей принимают по телефону +7 (495) 276-24-17 в любой день с 09:00 до 18:00.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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