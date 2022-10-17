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Участники BTS отправятся в армию до 2023 года

Лейла Алиева
Общество
Участники BTS отправятся в армию до 2023 года
Фото: Dispatch / CC BY 3.0

Участники южнокорейской поп-группы BTS отправятся на срочную службу в армию Корейской Республики. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила компания Big Hit Music.

— Чин отзовет свой запрос на отсрочку от призыва в конце октября, а затем пройдет все процедуры зачисления на военную службу в соответствии с требованиями кадрового управления вооруженных сил. Другие члены группы также пройдут военную службу в соответствии с собственными планами, — написала компания в Twitter.

Уточняется, что после завершения сольных туров все участники пойдут по своим расписаниям и, скорее всего, не будут находиться в одной казарме. Воссоединение группы планируется в 2025 году.

Недавно сообщилось, что внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова якобы призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Повестку ему вручили прямо во время репетиции. Уточнялось, что пиар-директор артиста отказалась от комментариев по данному поводу. Однако вскоре артист лично опроверг эту информацию, ответив подписчикам в комментариях к новому посту в социальных сетях.

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