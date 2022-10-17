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Отец четырех детей решил уйти добровольцем на фронт в Свердловской области

Евгений Белоусов
Общество
Отец четырех детей решил уйти добровольцем на фронт в Свердловской области
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Житель Свердловской области решил участвовать добровольцем в спецоперации, несмотря на нежелание трех женщин и наличие четырех детей. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказала депутат Госдумы от региона Жанна Рябцева.

— У мужчины четверо детей от трех жен. От третьей жены есть один ребенок. Он об этом не сказал, он разве забыл про остальных детей? Конечно, не забыл, ведь он каждому ребенку помогает. Ну не сказал и не сказал. Потом в военкомат обратились все три жены, — объяснила она.

По словам Рябцевой, в военкомате мужчине решили дать отсрочку, однако он заявил, что хочет отправиться участвовать в специальной военной операции добровольцем.

Уточняется, что РИА Новости хотело узнать у депутата подробности истории. Но она отказалась их сообщить, так как это персональные данные.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о звыполнении плана по частичной мобилизации в Москве. Он уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00.

В столице заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Также московское руководство оказывает поддержку представителям организаций и предпринимателям. Они могут обратиться с вопросами по поводу повесток сотрудникам по специальному телефону. Обращения работодателей принимают по телефону +7 (495) 276-24-17 в любой день с 09:00 до 18:00.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

Свердловская область Мобилизация Дети
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