«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе 18 октября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 18 октября из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в понедельник, 17 октября.

— Ветер до 15 метров в секунду. Период предупреждения — с 11:00 до 21:00 18 октября, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Гидрометцентре, аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

В Московский регион придет похолодание: к середине следующей недели температура воздуха может стать ниже нуля. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» накануне поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Также специалист прокомментировал информацию, что первый снег в столице выпадет 21 октября. По его словам, вероятность этого составляет 50 процентов. Шувалов отметил, что зимние осадки выпадут на несколько дней позже — 24 октября.

Метеоролог добавил, что первый снег быстро растает. На данный момент не получится спрогнозировать, когда именно в Москве наступит снежная зима, но средние сроки в столице — это начало декабря, резюмировал Шувалов.