Губернатор Петербурга уволил начальника мобилизационного управления

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что теперь на эту должность назначен Владимир Буянов. До этого Буянов работал первым заместителем начальника управления, говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве. Он уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».