Диетолог Соломатина назвала самый полезный фастфуд

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Пицца — самый безопасный фастфуд, но, чтобы не навредить организму, она должна быть без копченой колбасы. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Помимо этого, добавила она, блюдо должно содержать сыр, грибы и множество томатов. Также к полезному фастфуду можно отнести куриную шаурму без майонеза с томатным соусом и большим количеством овощей.

При этом если человек хочет перекусить картошкой, лучше выбрать версию «по-деревенски» с овощами. А в бургерах лучше заменить булку на цельнозерновой хлеб и также добавить больше овощей.

Соломатина также посоветовала снимать панировку с наггетсов и куриных крылышек. Запивать фастфуд лучше холодными напитками, передает RT.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала самые безопасные виды фастфуда. По словам специалиста, риск отравиться снижается при употреблении бургеров или пиццы, так как эти блюда чаще всего производят на автоматизированных линиях.

Эксперт отметила, что шаурма в свою очередь имеет сбалансированный состав и вряд ли может спровоцировать хронические заболевания желудка и нарушения обменных процессов.