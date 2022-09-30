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Гастроэнтеролог назвала самые безопасные виды фастфуда

Полина Долганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Гастроэнтеролог назвала самые безопасные виды фастфуда
Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала самые безопасные виды фастфуда. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, риск отравиться снижается при употреблении бургеров или пиццы, так как эти блюда чаще всего производят на автоматизированных линиях.

Эксперт отметила, что шаурма в свою очередь имеет сбалансированный состав и вряд ли может спровоцировать хронические заболевания желудка и нарушения обменных процессов, передает ИА «НСН».

В свою очередь ученые из Tianjin Medical University пришли к выводу, что избыточное потребление фастфуда и иных «пустых» калорий наносит серьезный вред мозгу и может привести к проблемам с ментальным здоровьем. В исследовании участвовали более 70 тысяч людей среднего возраста. За ними наблюдали в течение 10 лет, чтобы определить последствия различных типов питания.

Важным фактором долголетия является правильное питание. Ученые установили, что риск смертности увеличивается в 18 раз у тех, кто перестает употреблять жиры. Специалисты разработали диету долголетия, она включает в себя достаточное потребление белка растительного происхождения.

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