Ученые назвали идеальные пищевые привычки для долгой жизни

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Важным фактором долголетия является правильное питание. Ученые установили, что риск смертности увеличивается в 18 раз у тех, кто перестает употреблять жиры.

Специалисты разработали диету долголетия, она включает в себя достаточное потребление белка растительного происхождения.

Также исследователи выяснили, что веганский рацион снижает риски заболеваемости онкологией, диабетом, гипертензией. Именно этим заболеваниям подвержены мясоеды.

Диета долголетия предполагает расход жиров из растительных источников, которые дают примерно 30 процентов энергии.

Источниками растительных белков в основном являются: орехи, фасоль, семена чиа и льна, сообщается на портале Politika.

Если заменить рацион, в котором много переработанной пищи, на меню, которое будет богато орехами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, то это поможет значительно увеличить продолжительность жизни, сообщили ученые.

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