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Ученые назвали идеальные пищевые привычки для долгой жизни

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали идеальные пищевые привычки для долгой жизни
Фото: gov.spb.ru

Важным фактором долголетия является правильное питание. Ученые установили, что риск смертности увеличивается в 18 раз у тех, кто перестает употреблять жиры.

Специалисты разработали диету долголетия, она включает в себя достаточное потребление белка растительного происхождения.

Также исследователи выяснили, что веганский рацион снижает риски заболеваемости онкологией, диабетом, гипертензией. Именно этим заболеваниям подвержены мясоеды.

Диета долголетия предполагает расход жиров из растительных источников, которые дают примерно 30 процентов энергии.

Источниками растительных белков в основном являются: орехи, фасоль, семена чиа и льна, сообщается на портале Politika.

Если заменить рацион, в котором много переработанной пищи, на меню, которое будет богато орехами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, то это поможет значительно увеличить продолжительность жизни, сообщили ученые.

Диетолог Михаил Гинзбург назвал самые опасные для здоровья перекусы. Готовые завтраки и сладкие батончики пользуются особой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Однако такая пища не несет в себе никакой пользы. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему стоит отказаться от снеков.

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