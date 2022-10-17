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Приметы и советы

Кабмин выделит более двух миллиардов рублей на поддержку закрытых аэропортов

Александр Афонин
Экономика
Кабмин выделит более двух миллиардов рублей на поддержку закрытых аэропортов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство России дополнительно выделит более двух миллиардов рублей на поддержку временно закрытых аэропортов в южной и центральной частях страны. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 17 октября.

— Правительство дополнительно выделяет им (закрытым аэропортам — прим. «ВМ») свыше двух миллиардов рублей на возмещение операционных расходов. А всего в текущем году на такие цели мы направим более 7,5 миллиарда рублей, — сказал он.

Уточняется, что поддержка будет направлена аэропортам, где был временно приостановлен прием авиарейсов. Подобное решение позволит сохранить коллектив сотрудников и при возобновлении полетов разрешит вопрос обслуживания рейсов, передает сайт правительства России.

До этого сообщалось, что режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 22 октября. Российским авиакомпаниям посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам.

7 октября стало известно, что лоукостер «Победа» с 28 октября запустит рейсы из Москвы в Самару. Полеты, как уточняется, будут будут выполняться ежедневно.

Аэропорты Россия Михаил Мишустин
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