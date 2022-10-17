Главу Минстроя Кировской области отправили в отставку «за разгильдяйство»

Фото: kirovreg.ru

Министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игоря Селезнева отправили в отставку «за разгильдяйство». Об этом в понедельник, 17 октября, заявил глава региона Александр Соколов.

— Причина — разгильдяйство. Появился риск, что регион лишится 124 миллионов рублей. Мне пришлось оперативно вмешиваться в процесс, в результате нам удалось отстоять 100 миллионов. Но 24 миллиона область потеряла. Поэтому Игорь Николаевич написал заявление об отставке, — сказал он.

Уточняется, что решение было принято в процессе еженедельного совещания властей региона. Исполнять обязанности министра будет Владимир Климентовский, отметили на сайте правительства Кировской области.

До этого сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко. Уточняется, что теперь на эту должность назначен Владимир Буянов.

Кроме того, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам бизнесмена Артема Чайку. Уточняется, что в сферу обязанностей будет входить координация и участие в деятельности общественных организаций.