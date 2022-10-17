Захарова обвинила ЕС в остановке расследования на «Северных потоках» из-за США

Фото: МИД РФ

ЕС остановил расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» после заявления Вашингтона о его заинтересованности в прекращении поставок сырья по этим трубопроводам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 17 октября.

— А с подрывами «Северного потока» Жозеп уже разобрался? Видимо, после заявлений Вашингтона о заинтересованности США в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу желание проводить расследование у верхушки ЕС полностью отпало, — сказала она.

Уточняется, что заявление сделано в ответ на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, отметившего, что ЕС проведет расследование о причастности Ирана к поставкам оружия в Россию. В Telegram-канале Захарова отметила, что подобное решение служит отводом внимания от работ на газопроводах.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что страны Европы могли принять решение отказаться от общего расследования взрывов на «Северных потоках» из-за того, что получающаяся в результате картина была им невыгодна.