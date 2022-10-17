Депутат МГД Гусева: Метод акселератора поможет социальным предпринимателям развить новые возможности

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Метод акселератора поможет социальным предпринимателям Москвы в короткий срок развить новые бизнес-возможности. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в понедельник, 17 октября.

— Метод акселератора — это хорошая возможность для предпринимателя интенсивно, в короткий срок, с помощью наставников и экспертов проработать идею для проекта или найти новые возможности для трансформации работающего бизнеса. Особенно это важно в сфере социального предпринимательства, куда очень часто идут люди, которые глубоко знают свою тему, но бизнес-подходы для них в новинку, — заявила Гусева.

По ее словам, педагоги, тренеры и медики в рамках акселератора могут получить набор бизнес-навыков в сжатые сроки. Обучение при этом проходит в очно-дистанционном формате, что позволяет участвовать в нем даже загруженным социальным работникам.

В ходе акселератора, отметила депутат, участники получат знания по работе с клиентами, продажам, анализу рынка, привлечению финансирования. Гусева подчеркнула, что такой метод обучения предусматривает индивидуальные сессии с наставниками, а также предоставляет возможность показать свои проекты инвесторам.

Прием заявок в акселератор ведется на сайте Фонда поддержки социальных проектов до 17 октября. Участие в программе бесплатное, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого москвичей пригласили пройти обучение в столичной школе социального предпринимателя. Выпускники получат право приоритетного зачисления в акселератор социальных проектов.