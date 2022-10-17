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В МИД Ирана опровергли сообщения о поставках вооружения России

Александр Афонин

Сюжет: 

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В МИД Ирана опровергли сообщения о поставках вооружения России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сообщения о поставках вооружения Ираном в Россию для применения в спецоперации на Украине не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.

— К сожалению, публикуются новости, преследующие политические цели, и в основном они подпитываются западными источниками информации, — сказал он.

Дипломат добавил, что Тегеран не собирается экспортировать какое-либо вооружение ни одной из сторон конфликта. По его словам, политика властей Ирана заключается в противодействии различным конфликтам, что до этого проявлялось в отношении событий в Сирии, Ираке и Афганистане, передает РИА Новости.

До этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай высказал мнение, что Израиль должен начать поставки военной помощи Украине. По его мнению, теперь местным властям необходимо следовать примеру США и остальных стран Североатлантического альянса.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Израиль сделает огромную ошибку, если начнет поставлять оружие на Украину. Такой шаг станет опрометчивым для страны и испортит межгосударственные отношения с Россией, считает он.

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