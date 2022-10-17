Завершилось расследование дела против сломавших нос сверстнику подростков в ТиНАО

Фото: СК РФ

Расследование уголовного дела в отношении двух подростков 15 и 17 лет, обвиняемых в избиении сверстника в ТиНАО, завершено. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя городского ГСУ СК России Юлия Иванова в понедельник, 17 октября.

По данным следствия, днем 16 апреля в поселке Коммунарка произошла ссора между группой подростков. В ходе перепалки одному из них, мальчику 2007 года рождения, несколько раз ударили по лицу.

Когда пострадавшего подростка доставили в больницу, врачи диагностировали у него перелом костей носа. Следствие установило личности всех участников потасовки и возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

С подростками уже проведены необходимые следственные действия, а также выяснены причина и детали драки. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, резюмировала Иванова.

7 октября несколько мужчин поссорились на улице Покровке и нанесли друг другу побои. В отделении полиции в результате оказались пятеро человек.