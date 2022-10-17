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В США заявили о готовности начать переговоры о соглашении на замену СНВ-3

Евгений Жуков
В мире
В США заявили о готовности начать переговоры о соглашении на замену СНВ-3
Фото: shutterstock

США привержены полному исполнению обязательств в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и возобновлению инспекций на объектах. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

— Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли, — передает слова Стюарт РИА Новости.

Она отметила, что Вашингтон готов к проведению переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями взамен договора СНВ-3, сроки действия которого истекают в 2026 году.

23 сентября в Роскосмосе сообщили, что в настоящее время проведение показов вооружения, предусмотренное в рамках СНВ-3, приостановлено. Как уточняется, показ ракеты «Сармат» все еще заказан для американской инспекции на тот случай, если сотрудничество с США возобновится.

До этого сообщалось, что на портале госзакупок был размещен документ, согласно которому Россия планировала показать США новейшую МБР «Сармат» в период до 2024 года. Из документа следует, что до 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планировалось провести тренировку и процедуру показа МБР РС-28 американской инспекционной группе.

Россия США СНВ-3
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