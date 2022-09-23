Роскосмос заявил о приостановке показов вооружения по ДСНВ-3

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В настоящее время проведение показов вооружения, предусмотренное в рамках договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос в пятницу, 23 сентября.

— В рамках договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года предусмотрены взаимные показы новых образцов вооружения. В настоящее время инспекционная деятельность, в том числе и проведение показов, приостановлены, — говорится в сообщении.

Как уточняется, показ ракеты «Сармат» все еще заказан для американской инспекции на тот случай, если сотрудничество с США возобновится, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на портале госзакупок был размещен документ, согласно которому Россия планирует показать США новейшую МБР «Сармат» в период до 2024 года. Из документа следует, что до 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести тренировку и процедуру показа МБР РС-28 американской инспекционной группе.

По словам президента РФ Владимира Путина, ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство к концу текущего года.