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Путин подписал указ о выплате двойного оклада командированным в новые регионы чиновникам

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин подписал указ о выплате двойного оклада командированным в новые регионы чиновникам
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому командированные в новые регионы должностные лица будут получать вознаграждение в двойном размере. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации в понедельник, 17 октября.

Указ распространяется на лиц, замещающих государственные должности, государственных гражданских служащих, работников федеральных госорганов, а также людей, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы.

На время командировки им также будут возмещаться дополнительные расходы в размере 8480 рублей за день. Документ вступает в силу со дня подписания — 17 октября.

Его действие будет распространяться на правоотношения, которые могли возникнуть с 30 сентября текущего года, отмечается на портале.

До этого Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки военных. Согласно документу, военнослужащим будет предоставляться в собственность жилье большей площади при условии доплаты из своих средств за дополнительные метры.

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