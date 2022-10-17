Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны объявило о завершении очередного обмена пленными с Украиной

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны объявило о завершении очередного обмена пленными с Украиной
Фото: depositphotos

В результате переговорного процесса 110 россиян вернулись с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в понедельник, 17 октября.

— 17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

Процесс обмена проходил по формуле 110 на 110. Так, украинской стороне было передано 108 женщин-военнослужащих из состава ВСУ.

Причем две гражданки выразили желание остаться в России. Мероприятие проходило при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, сообщается в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле 110 на 110. По его словам, российская сторона передала Киеву «в основном женщин».

Украина Обмен пленными Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте