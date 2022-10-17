Минобороны объявило о завершении очередного обмена пленными с Украиной

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В результате переговорного процесса 110 россиян вернулись с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в понедельник, 17 октября.

— 17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

Процесс обмена проходил по формуле 110 на 110. Так, украинской стороне было передано 108 женщин-военнослужащих из состава ВСУ.

Причем две гражданки выразили желание остаться в России. Мероприятие проходило при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, сообщается в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле 110 на 110. По его словам, российская сторона передала Киеву «в основном женщин».