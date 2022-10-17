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Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110
Фото: vk/pushilindenis

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 110 на 110. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в понедельник, 17 октября.

— Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110... Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, российская сторона передаст Украине «в основном женщин».

22 сентября в Минобороны сообщили, что в Россию в результате обмена пленными вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине. Они уже размещены в специальных учреждениях, где им предоставят всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Пушилин тогда уточнил, что при обмене также был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

13 октября, по данным Минобороны РФ, в результате обмена пленными с Украиной на родину вернулись 20 военнослужащих. В министерстве отметили, что освобожденным оказали психологическую и медицинскую помощь. При этом подчеркивается, что в ближайшее время их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации.

Украина Обмен пленными Денис Пушилин Россия
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