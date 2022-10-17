Два человека погибли в результате крушения военного самолета в Ейске

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В результате крушения военного самолета Су-34 в городе Ейске погибли 2 человека, еще 15 были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в понедельник, 17 октября.

— В настоящий момент 2 человека погибли, 15 госпитализированы, — говорится в сообщении.

Российский бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в черте города Ейска в Краснодарском крае. Инцидент произошел на улице Коммунистической.

«Вечерняя Москва» собрала все подробности случившегося. После крушения загорелось разлившееся топливо, огонь перекинулся на ближайший жилой девятиэтажный дом.

По предварительным данным, повреждено 17 квартир. Жителей этих домов направили в пункты временного размещения.