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Exxon полностью ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1»

Георгий Соланович
Экономика
Exxon полностью ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1»
Фото: depositphotos

Американская ExxonMobil полностью ушла из России после создания нового оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1». Об этом сообщил представитель компании в понедельник, 17 октября.

— Могу подтвердить, что мы благополучно вышли. Двумя постановлениями правительство России в одностороннем порядке прекратило наши интересы в «Сахалине-1», и проект передан российскому оператору, — передает сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что Exxon остановила добычу на проекте «Сахалин-1». Официальной причиной таких действий является отказ работать с танкерами «Совкомфлота», после попадания под санкции лишившегося страховки от Международной группы клубов взаимного страхования, на которой настаивала Exxon.

7 октября президент России Владимир Путин поручил правительству создать российского оператора проекта «Сахалин-1» и передать ему все права и обязанности действующего оператора Exxon Neftegas Limited.

Кабмин в ответ на указ главы государства назначил новым управляющим оператором дочернюю компанию Роснефти — «Сахалинморнефтегаз-Шельф», а затем ООО «Сахалин-1» было зарегистрировано в Южно-Сахалинске.

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