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Exxon остановила «Сахалин-1» из-за отказа работать с танкерами «Совкомфлота»

Евгений Белоусов
В мире
Exxon остановила «Сахалин-1» из-за отказа работать с танкерами «Совкомфлота»
Фото: shutterstock

Американская компания Exxon остановила добычу на проекте «Сахалин-1» из-за отказа работать с танкерами «Совкомфлота». Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

Еще в конце марта «Совкомфлот» подпал под санкции, в результате его суда лишились страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs). Тогда прекратилась добыча, хотя отгрузки с проекта «Сахалин-2» в похожей ситуации продолжились.

«Совкомфлот» привлек для своих танкеров российских страховщиков, но Exxon настаивала на обязательном P&I-страховании (страхование широких, неопределенных рисков) и отказалась возобновлять отгрузки. В итоге уже в мае добыча на проекте прекратилась, передает со ссылкой на свои источники «Коммерсант».

7 октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать российского оператора проекта «Сахалин-1» и передать ему все права и обязанности действующего оператора Exxon Neftegas Limited.

Кабмин в ответ на указ главы государства назначил новым управляющим оператором «Сахалина-1» дочернюю компанию Роснефти — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

Власти Японии в августе заявили, что намерены сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1».

До этого сообщалось, что японское правительство попросило компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». По словам Коити Хагиуды, он имеет особую значимость для стабильного обеспечения страны энергией.

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