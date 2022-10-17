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Володин рассказал о смысле закона о запрете ЛГБТ‑пропаганды

Евгений Жуков
Политика
Володин рассказал о смысле закона о запрете ЛГБТ‑пропаганды
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложенные законопроекты о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, призваны не ограничить, а, напротив, защитить права граждан.

— Если жители нашей страны считают, что нетрадиционные ценности их достали, совершенно очевидно — это наносит вред, мы должны от этого защититься, — сказал политик.

Володин подчеркнул, что парламентарии должны «гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их». Также он добавил, что действия государств, которые навязывают нетрадиционные ценности, направлены на «разрушение нормального мира».

Так, они формируют мировоззрение, а затем приходят к власти через тех, кто принял данную идеологию, передает слова Володина сайт «ДумаТВ».

17 октября масштабные парламентские слушания по законодательным инициативам о запрете информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, прошли в Госдуме.

Володин подчеркнул, что данный вопрос очень важен, поскольку в Госдуму поступает огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, «разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности».

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