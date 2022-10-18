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Диетолог Перевалова рассказала, кому противопоказана тыква

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Диетолог Перевалова рассказала, кому противопоказана тыква
Фото: unsplash

Тыква является полезным продуктом, но при некоторых заболеваниях от нее стоит отказаться. Об этом сообщила врач-диетолог Ольга Перевалова. Она рассказала, кому вредно употреблять данный плод.

По словам медика, здоровый человек может есть блюда из тыквы каждый день, оптимальная суточная порция составляет 200-300 граммов. Тыква способствует детоксикации организма, в ней много полезных для здоровья глаз и кожи каротиноидов, ее семечки обладают противогельминтными свойствами.

От блюд из тыквы нужно воздерживаться при обострении желудочно-кишечных заболеваний. Речь идет об остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, предупредила Перевалова.

— В этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую, которая и так воспалена, — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что у людей со слабым кишечником употребление тыквы может вызвать диарею.

Этой осенью выдался небывалый урожай тыквы. Найти этот полезный овощ можно на московских ярмарках. Как использовать урожай с максимальной пользой, «Вечерней Москве» рассказал биолог Михаил Краснов.

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