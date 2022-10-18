Геронтолог объяснил, как снизить скорость старения организма

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Геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев назвал способы замедлить старение организма. Он сообщил, что в этом помогут средиземноморская диета и правильный режим движения.

— Сколько человечество существует, оно ищет эликсир молодости и бессмертия. Много разработок ведется по поводу геропротекторов — лекарств, которые замедляют старение. На сегодняшний день в нашем арсенале появилось два немедикаментозных фактора, которые ученые рассматривают как лекарства. Это определенный режим питания и определенный режим движения, — рассказал врач в беседе с Ura.ru.

Прощаев пояснил, что когда человек двигается, в организме происходит выделение компонента, который помогает избежать сосудистых заболеваний. Например, оксид азота помогает расширить сосуды, снизить артериальное давление и увеличить устойчивость сосудистой стенки к атеросклеротическим процессам.

Также геронтолог рекомендовал придерживаться средиземноморской диеты.

Регулярное употребление черного чая может улучшить здоровье и снизить риск смертности от различных причин. Об этом сообщила врач-диетолог Василиса Пономарева.