МИД ОАЭ признал слова Борреля о джунглях вне Евросоюза расистскими

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Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов осудило главу дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля за недавние высказывания о Европе и остальном мире. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник, 17 октября, на сайте ведомства.

13 октября дипломат выступил на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге. Он, говоря о внешнеполитической идее объединения, сравнил Европу с садом, а остальной мир с джунглями, которые могут вторгнуться в сад, если не поддерживать с ними диалог.

В ОАЭ заявили, что такие высказывания приводят к росту нетерпимости и дискриминации в мире. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ вызвало исполняющего обязанности главы представительства ЕС в ОАЭ Эмиля Поульсена и потребовало предоставить комментарии от Европейской службы внешних действий относительно расистских заявлений Борреля.

14 октября сообщалось, что заявление Борреля, который пригрозил России военным ответом, не является официальной позицией Евросоюза. Об этом написал в соцсети журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на слова высокопоставленного европейского дипломата.