В Евросоюзе вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России

Фото: flickr/european_parliament

Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, который пригрозил РФ военным ответом, не является официальной позицией ЕС. Об этом написал в социальной сети журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на слова высокопоставленного европейского дипломата.

— Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать, — привел журналист комментарий источника.

Ранее европейский дипломат сказал, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.

13 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал паранойей заявление Борреля про ядерный удар России. Он считает, что западным странам совершенно безразлична судьба Украины. По словам Медведева, «они не хотят впрягаться за нее по полной».

Российские власти никому не угрожают применением ядерного оружия, это западным странам присуща ядерная риторика. Такое заявление сделал 11 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.