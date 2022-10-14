Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Евросоюзе вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России

Юлия Курганова
В мире
В Евросоюзе вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России
Фото: flickr/european_parliament

Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, который пригрозил РФ военным ответом, не является официальной позицией ЕС. Об этом написал в социальной сети журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на слова высокопоставленного европейского дипломата.

— Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать, — привел журналист комментарий источника.

Ранее европейский дипломат сказал, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.

13 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал паранойей заявление Борреля про ядерный удар России. Он считает, что западным странам совершенно безразлична судьба Украины. По словам Медведева, «они не хотят впрягаться за нее по полной».

Российские власти никому не угрожают применением ядерного оружия, это западным странам присуща ядерная риторика. Такое заявление сделал 11 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

СМИ Европейский союз Жозеп Боррель Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте