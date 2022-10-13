«Болеет»: Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал паранойей заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля про российский ядерный удар.

Ранее европейский дипломат сказал, что любая ядерная атака против Украины со стороны России вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.

— Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет. Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине → сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране → встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход — ядерная зима на планете, — заявил российский политик на странице в соцсети во «ВКонтакте».

Он считает, что западным странам безразлична Украина. По словам Медведева, «они не хотят впрягаться за них по полной».

— Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются, — написал зампред Совбеза РФ.

По мнению Медведева, второй смысл слов главы дипломатии ЕС в том, что ответ будет аккуратным и взвешенным.

Российские власти никому не угрожают применением ядерного оружия, это западным странам стала присуща ядерная риторика. Такое заявление сделал 11 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.