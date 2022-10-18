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В КНР заявили, что США из-за конфликта на Украине сделали Европу более зависимой

Юлия Курганова
В мире
В КНР заявили, что США из-за конфликта на Украине сделали Европу более зависимой
Фото: Unsplash

На фоне конфликта на Украине все больше предприятий в Европе оказались в тяжелом положении, и им на «помощь» спешат Соединенные Штаты, ставя Евросоюз в еще большую зависимость. Такое мнение высказали авторы материала в китайском издании «Хуаньцю шибао».

— Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и Евросоюзу посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс для себя, чтобы извлечь прибыль, — сказано в статье.

Отмечается, что из-за проблем, которые связаны с потерей важных отраслей промышленности и экономической рецессией в Европе, многие производители и инвесторы из Европейского союза ускоряют «миграцию» в Америку.

Авторы материала подчеркнули, что санкции в отношении России вызвали масштабный экономический хаос в Европе и во всем мире. В частности, ресурсоемкие предприятия столкнулись с вынужденным сокращением или даже приостановкой производства из-за небывалого увеличения цен на энергоносители. Некоторым компаниям пришлось «перебраться» в США для продолжения работы.

— Оказалось, что Соединенные Штаты не собираются ослаблять контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками, — заключили в публикации.

Правда ли, что европейский континент сегодня полностью зависит от Соединенных Штатов? И если да, то почему? Об этом рассуждают обозреватель «Вечерней Москвы» Георгий Бовт и наши эксперты.

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