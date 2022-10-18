Премьера и презентация фильма о Ржевской битве пройдут в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Посвященное Ржевской битве мероприятие пройдет 23 октября в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе музея.

— Битву называли «ржевской мясорубкой», «бессмысленной бойней», появились мифы о «сходящих с ума немецких пулеметчиках, которые тысячами выкашивали наших солдат», «кровавом мяснике Жукове, бросавшем на убой своих солдат» и так далее, — заявили в музее.

Организаторы мероприятия уточнили, что подобное наносит колоссальный вред исторической памяти и дискредитирует саму историю Великой Отечественной войны.

В рамках проекта был снят 55-минутный документальный фильм с использованием реконструкции и 3D-графики. Кроме того, благодаря рассекреченным советским документам, цифровым копиям немецких документов, находящихся в архивах США и Германии, команде историков проекта «Ржев 1942. Первый летний успех» удалось подробно воссоздать картину летнего наступления и Ржевской битвы.

Во время встречи спикеры, историки, поисковики, сотрудники музеев и архивов расскажут о работе над проектом, обсудят наиболее острые проблемы, в том числе потери в ходе боев подо Ржевом.

14 октября в Музее Победы прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие около 500 человек, среди которых школьники, курсанты и люди старшего поколения. Урок состоялся в рамках мультимедийного проекта «Битва за Москву. Народное ополчение».

Также Музей Победы продлил работу выставки «Обыкновенный нацизм» до 31 декабря. Для гостей подготовили более 300 экспонатов, среди которых трофеи националистических полков, взятые из расположения части в Мариуполе после капитуляции боевиков, тяжелое вооружение, бронежилеты, обмундирование. При этом многие предметы были привезены с территории Донбасса.