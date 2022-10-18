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Десять онлайн-гидов по паркам ТиНАО появилось на портале «Узнай Москву»

Лейла Алиева
Город
Десять онлайн-гидов по паркам ТиНАО появилось на портале «Узнай Москву»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, поселение Сосенское, Хованская дубрава Карта всех событий

На портале «Узнай Москву» разместили 10 онлайн-гидов по самым живописным уголкам парков Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

— За 10 лет со дня основания в ТиНАО появилось много парков и благоустроенных площадок для отдыха, где можно наслаждаться природой, заниматься спортом и весело проводить время всей семьей. Подобрать оптимальное место для прогулок поможет портал «Узнай Москву». Там опубликованы подробные сведения о каждом парке, фотографии и подсказки, как удобнее добраться до места, — говорится в сообщении.

Так, парк «Хованская дубрава» подойдет для тех, кто любит сказки и стихи А.С. Пушкина. Постройки на территории созданы под традиционную русскую деревянную архитектуру и напоминают о сюжетах и героях из произведений поэта. А те, кто желает отдохнуть от города могут отправиться в парк «Говоровский лес», где могут насладиться неспешными прогулками, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на территории ВДНХ открыто более 20 культурных площадок, экспозиции которых посвящены истории, культуре, искусству, науке и технологиям. Например, для любителей отечественной истории в павильоне № 57 расположен мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».

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