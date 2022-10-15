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ВДНХ пригласил москвичей посетить свои музеи

Лейла Алиева
Город
ВДНХ пригласил москвичей посетить свои музеи
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На территории ВДНХ открыто более 20 культурных площадок, экспозиции которых посвящены истории, культуре, искусству, науке и технологиям.

Так, для любителей отечественной истории в павильоне № 57 расположен мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Здесь посетители могут узнать о важных периодах формирования и становления России, а также изучить наследие династии Романовых.

Также во Дворце госуслуг в павильоне № 71 работает музейно-выставочный комплекс истории государственной службы, который посвящен трем основным направлениям: истории чиновничества в России, становлению и развитию письменности и письменных принадлежностей, а также эволюции делопроизводства в стране.

Кроме того, на территории ВДНХ расположен центр «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34 — крупнейший в России космический музейный комплекс. Его масштабная экспозиция посвящена истории достижений отечественной космической отрасли, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно на ВДНХ открылась выставка современных художниц в экоцентре «Цветоводство». Она открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 и будет работать до 3 декабря включительно.

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