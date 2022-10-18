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Украинские пленные рассказали о мобилизации на Украине практически всех подряд

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские пленные рассказали о мобилизации на Украине практически всех подряд
Фото: gur.gov.ua

Украинское правительство сильно снизило требования к состоянию здоровья мобилизуемых граждан. Теперь под мобилизацию на Украине попадают практически все подряд. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали пленные солдаты ВСУ.

— Написали: здоров. И так — большинство, — признался один из пленных солдат, которого раньше не брали в армию по состоянию здоровья.

Другой военнопленный рассказал, что медкомиссия на Украине попросту не прислушивается к жалобам попавших под мобилизацию граждан. Он утверждает, что мобилизованным даже нет смысла жаловаться врачам, что у них что-то болит.

Пленный также заявил, что лично он еще ни разу не видел случая, когда кого-нибудь признали бы негодным, передает РИА Новости.

До этого украинский военнопленный заявил, что публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского, что боевики «Азова»* в Мариуполе решили держаться до последнего, — ложь. Он уточнил, что никаких предложений бойцам не поступало, был только приказ стоять до конца.

В августе Генеральная прокуратура РФ выяснила, что члены украинского националистического батальона «Азов» используют запрещенные методы ведения войны, в частности пытают мирное население и убивают детей.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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