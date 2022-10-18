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Автоэксперты рассказали, как сэкономить на выборе покрышек

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперты рассказали, как сэкономить на выборе покрышек
Фото: pixabay.com

При выборе зимней резины прежде всего нужно обратить внимание на бюджет, который автолюбитель может потратить на приобретение этой необходимой оснастки машины. Такой совет дал автоэксперт Виталий Архиреев.

— Я бы рекомендовал рассмотреть приобретение как новых шин, так и бывших в употреблении. На вторичном рынке цены гораздо ниже, но здесь нужно уметь выбирать, — отметил он в комментарии ФАН.

Необходимо внимательно читать маркировку, знать, каков износ протектора. Также нужно внимательно осмотреть шины на предмет повреждений.

Автоэксперт Артур Саруханов отметил, что выбирать резину нужно с учетом условий эксплуатации. Если город хорошо чистится, если это средняя полоса России и южные регионы, лучше использовать нешипованную резину. Севернее и при заснеженных дорогах — шипы.

Управляющий интернет-магазином шин Андрей Назаров добавил, что шины нужно менять, когда среднесуточная температура воздуха становится плюс 5–7 градусов и появляются ночные заморозки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто назвал главную ошибку, которую совершают многие россияне при покупке автомобиля.

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