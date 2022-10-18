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Более 660 тысяч квадратных метров объектов ИЖС ввели в ТиНАО с начала года

Лейла Алиева
Город
Более 660 тысяч квадратных метров объектов ИЖС ввели в ТиНАО с начала года
Фото: shutterstock

С начала года в ТиНАО ввели в эксплуатацию дома индивидуального жилищного строительства (ИЖС) площадью 660,5 тысячи квадратных метров. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

— С 2012 года в ТиНАО введено около пяти миллионов квадратных метров жилья в домах ИЖС и малоэтажных домах, а в многоэтажках — свыше 20 миллионов «квадратов». 2022-й строительный год в сегменте стал рекордным по вводу новых площадей, — отметил он.

Объем ввода жилья в домах ИЖС за девять месяцев текущего года превышает аналогичный показатель прошлого. Так, примерно 90 тысяч квадратных метров такого жилья сдается на территории ТиНАО каждый месяц, что равняется двум–трем зданиям в день.

Накануне сообщалось, что Москва выставит на продажу 10 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в ТиНАО. Приобрести участки у города можно двумя способами: на открытом аукционе или без проведения торгов. Так, один из них расположен на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский.

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