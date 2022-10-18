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Цены на газ в Европе упали почти до 1200 долларов за тысячу кубометров

Евгений Белоусов
Экономика
Цены на газ в Европе упали почти до 1200 долларов за тысячу кубометров
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Падение цен на газ в Европе резко ускорилось. Так, утром 18 октября цены упали уже до 1202 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1202 доллара одну тысячу кубометров, или 118 евро за мегаватт-час. Примечательно, что за последние две недели стоимость топлива в регионе упала почти на треть.

Такая динамика наблюдается на фоне опережающего график заполнения подземных хранилищ газа, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может переместить утраченный объем транзита газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турции. Лидер отметил, что такой шаг имеет экономическую целесообразность.

Помимо этого, южный маршрут значительно безопаснее, добавил он. При этом поврежденные нитки «Северных потоков», по словам Путина, можно отремонтировать.

В начале сентября глава Газпрома Алексей Миллер провел переговоры по видеосвязи с председателем Совета директоров CNPC Дай Хоуляном, в ходе которых были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу «Сила Сибири».

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