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Россияне назвали плюсы и минусы статуса самозанятого

Ирина Игнатенко
Общество
Россияне назвали плюсы и минусы статуса самозанятого
Фото: Unsplash

Главным плюсом своего статуса самозанятые в России считают возможность самостоятельно регулировать график и влиять на доход. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Я занят».

Среди плюсов россияне также отметили низкую налоговую ставку (38 процентов), возможность самореализовываться (15 процентов), возможность работать из любой удобной точки (пять процентов).

Среди минусов участники отметили нестабильный доход, отсутствие записи в трудовой книжке, отсутствие определенных социальных гарантий, передает Life.ru.

Ранее сервис по поиску работы провел опрос, в ходе которого выяснилось, что около 40 процентов жителей РФ хотели бы работать на фрилансе, передает argumenti.ru.

Как освоить новые востребованные навыки и компетенции бесплатно, рассказала заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Анна Петухова.

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