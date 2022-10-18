Производители Москвы увеличили выпуск одежды почти в три раза

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С января по август этого года производители одежды в Москве выпустили в 2,7 раза больше товаров, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С января по август этого года в Москве выпустили в 2,7 раза больше изделий, чем за аналогичный период прошлого. Также компании города в 1,5 раза — до 32 миллиардов рублей — увеличили объем поставленных заказчикам за восемь месяцев товаров, — заявил он.

По словам заместителя столичного мэра, на сегодняшний день в Москве производят классические костюмы, верхнюю одежду, школьную и спортивную форму, трикотажные, вязаные и кожаные вещи.

Кроме того, в столице налажено производство товаров для экстремального туризма, альпинизма и активного отдыха. Так, за первые восемь месяцев текущего года производство спецодежды выросло на 46 процентов.

Глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что сейчас в городе работает более 200 предприятий легкой промышленности, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов заявил, что предприятия обрабатывающей промышленности в январе — июне этого года инвестировали в экономику города 75,9 миллиарда рублей.

Также заммэра рассказал, что столичные компании в январе — августе выпустили почти на 52 процента больше медицинского оборудования и инструментов, чем за аналогичный период 2021 года.

Овчинский в этом ключе отметил, что стимулировать производство в Москве помогают офсетные контракты. За первые восемь месяцев в рамках офсета в городские медучреждения поставили более миллиона изделий для стомированных пациентов на 388 миллионов рублей.