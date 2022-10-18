Бизнесмены более миллиона раз воспользовались услугами в имущественно-земельной сфере

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За этот год московские предприниматели воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере более миллиона раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 октября.

Как уточняется, сегодня бизнесмены активно пользуются более 30 услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере.

— Мы видим спрос на них со стороны предпринимателей. За девять месяцев получено уже более миллиона обращений, 99 процентов из которых — в электронном виде, — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, самой популярной услугой, за которой обращаются предприниматели, стала сверка и получение данных по финансово-лицевому счету.

— Это наиболее востребованные сервисы департамента городского имущества: ими с начала года воспользовались более 985 тысяч раз, — отметил Гаман.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что решение вопросов в имущественно-земельной сфере в онлайн-формате не только экономит время людей, но и исключает сбор многих справок и выписок для получения нужного документа, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что на городские торги выставлено два объекта культурного наследия в Центральном административном округе Москвы.