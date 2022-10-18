Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бизнесмены более миллиона раз воспользовались услугами в имущественно-земельной сфере

Евгений Жуков
Город
Бизнесмены более миллиона раз воспользовались услугами в имущественно-земельной сфере
Фото: Pexels

За этот год московские предприниматели воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере более миллиона раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 октября.

Как уточняется, сегодня бизнесмены активно пользуются более 30 услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере.

— Мы видим спрос на них со стороны предпринимателей. За девять месяцев получено уже более миллиона обращений, 99 процентов из которых — в электронном виде, — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, самой популярной услугой, за которой обращаются предприниматели, стала сверка и получение данных по финансово-лицевому счету.

— Это наиболее востребованные сервисы департамента городского имущества: ими с начала года воспользовались более 985 тысяч раз, — отметил Гаман.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что решение вопросов в имущественно-земельной сфере в онлайн-формате не только экономит время людей, но и исключает сбор многих справок и выписок для получения нужного документа, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что на городские торги выставлено два объекта культурного наследия в Центральном административном округе Москвы.

Недвижимость Москва Земельные участки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте