Песков: Указ Путина о прекращении частичной мобилизации пока не планируется

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Указа или заявления президента России Владимира Путина о прекращении частичной мобилизации в стране пока не планируется. Об этом во вторник. 18 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Пока таких решений не было. Вы знаете, что министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено, — заявил он.

Процесс мобилизации в таких регионах уже остановлен и завешен, подчеркнул пресс-секретарь. Песков также пообещал оперативно информировать о возможных планах президента завершить частичную мобилизацию в России, передает РИА Новости.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве. При этом прекращают действие те повестки, которые были разосланы по месту жительства и предприятиям в ходе мобилизации.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал, что облавы на уклонистов от мобилизации незаконны. А действиям организаторов необходимо дать правовую оценку.