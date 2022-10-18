Пятую новостройку по программе реновации готовят к заселению в Конькове

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Введенского, 13В Карта всех событий

В столичном районе Коньково ввели в эксплуатацию дом на улице Введенского, дом 13в, который стал пятым по программе реновации. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Новостройка возведена по индивидуальному проекту. В ней 156 квартир: 114 однокомнатных, шесть двухкомнатных и 36 трехкомнатных. На первом этаже предусмотрены нежилые помещения для размещения коммерческих объектов социально-бытового назначения, — отметил он.

Москвичам, которые готовятся к переезду в новое жилье, можно воспользоваться суперсервисом «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Он включает в себя подробные инструкции для разных ситуаций, услуги предварительной записи на осмотр квартиры и подписание договора, а также функцию онлайн-загрузки документов, передает официальный сайт мэра Москвы.

К 2026 году более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.